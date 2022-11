Perin, a Verona un clean sheet come regalo di compleanno

Vittoria sofferta ma fondamentale per la Juventus quella di ieri a Verona. I bianconeri hanno regolato l'Hellas per 1-0 grazie al gol di Kean e si sono portati al quarto posto, dietro al Napoli capolista e alle inseguitrici Milan e Lazio. A difendere con successo i pali bianconeri non c'è stato Szczesny, ma Mattia Perin. Il secondo portiere bianconero ha festeggiato in campo il suo trentesimo compleanno, regalandosi anche un clean sheet. Nelle sue 7 presenze in Serie A in stagione, in 4 occasioni non ha preso gol.