Perin: “Torno a Torino felice. Futuro? Non posso escludere nulla”

La stagione di Serie A é appena giunta al termine con un finale ricco di colpi di scena. La lotta alla Champions infatti ci ha regalato emozioni fino all'ultimo istante di questo torneo, premiando di fatto Juve e Milan e condannando il Napoli all'Europa League. Ora peró, bisogna gia pensare alla stagione che verrá e proprio per questo, i dirigenti della Continassa si stanno guardando attorno, nel tentativo di consegnare a Pirlo, o ad un suo eventuale successore, la miglior rosa a disposizione. Uno dei tasselli da sistemare riguarda la porta, con il polacco Szczesny ancora in forte dubbio sulla sua permanenza e Gigi Buffon, ormai giunto al termine della sua carriera in bianconero. Proprio su questo fronte potrebbero arrivare delle novitá, con il possibile ritorno sotto la Mole di Mattia Perin. Il portiere del Genoa ha infatti postato sul suo account Instagram un messaggio in cui fa riferimento al suo imminente futuro: "