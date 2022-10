Perin: “Dopo l’ultimo infortunio ho pensato di smettere, ho ritrovato passione”

Il portiere della Juventus si è raccontato parlando del suo passato e del rapporto con il calcio giocato, che stava per venire meno alcuni anni fa

La Juventus ha ripreso bene il suo cammino in campionato ed in Champions League dopo la sosta, ottenendo due vittorie che hanno dato morale all'ambiente e lo hanno caricato in vista delle prossime sfide. La prima sarà già questa sera contro il Milan, nella cornice di San Siro, che ospiterà i bianconeri per la partita valevole per la nona giornata del campionato italiano di SerieA, che vede la squadra di Massimiliano Allegri costretta a rincorrere la testa della classifica per il terribile inizio di stagione.

Uno dei pochi protagonisti in positivo di queste prime partite è stato il portiere Mattia Perin, chiamato a sostituire l'infortunato Szczesny, che non ha fatto rimpiangere per nulla. L'estremo difensore ha parlato a Mind The Gum, raccontadgo le difficoltà di un momento passato nella sua vita: “Dopo l'ultimo infortunio alla spalla che era la quinta operazione in 5 anni ho pensato di smettere. Ne ho anche parlato con il mio procuratore e con qualche amico più stretto".

"Grazie al mio agente, ai miei compagni più stretti alla mia famiglia, e a Nicoletta la persona con cui ho iniziato un percorso personale, ho ritrovato la passione per questo sport che mi ha dato tanto sia a livello emotivo, che di amicizie e soprattutto di affetti. Ho capito che era solo un momento di frustrazione a causa delle tante operazioni, ma stavo male, avevo perso l'amore per il gioco e non riuscivo più a divertirmi. Poi cambiando anche alcuni aspetti del mio modo di vedere le cose e di agire ho ritrovato la passione e il divertimento".