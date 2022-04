Perin: “Juve la miglior scelta che potessi fare, pochi club sono così iconici”

Il portiere della Juventus, fresco di rinnovo del suo contratto, ha voluto celebrare il traguardo e ringraziare la società e i tifosi attraverso un post sul suo profilo Instagram

redazionejuvenews

La Juventus è attesa questa sera dalla partita contro il Bologna, e mentre sul campo la squadra cerca di fare più punti possibili, fuori dal rettangolo verde sono arrivati due importanti rinnovi, quello di Cuadrado e quello di Perin. Il portiere ha voluto ringraziare la società e i tifosi con un messaggio sul suo profilo Instagram.

"La Juventus ha cambiato il mio modo di vedere le cose, mi ha reso più solido, consapevole, adulto. Qui ho imparato come si deve vincere e a reggere il peso della responsabilità di vestire il bianconero. Sono pochi al mondo i Club così iconici, organizzati e vincenti. Per questo il rinnovo non è mai stato messo in discussione ed è stato fortemente voluto. La Juve è e resta la miglior scelta che potessi fare in questo momento della mia vita calcistica, avere l’opportunità di misurarmi quotidianamente con campioni di altissimo livello, avere la possibilità di continuare a migliorarmi e competere ad un livello superiore è ciò che mi ha spinto a non avere dubbi fin dal principio. Grazie alla Società, ai compagni e a voi tifosi. La nostra storia continua, insieme!"

Questo il comunicato con cui la Juventus ha annunciato il rinovo del giocatore.

Mattia Perin ha rinnovato il contratto con la Juve, cui dunque si lega fino al 30 giugno 2025.

Una bellissima notizia per lui, ma anche per tutti noi. Mattia è diventato bianconero nel 2018, e dopo una nuova parentesi in maglia Genoa dal gennaio 2020 all’estate del 2021, è tornato a vestire i nostri colori portando con sé il suo importante bagaglio tecnico, la sua esperienza, tutto il suo carisma e grazie al suo non voler mollare mai incarna totalmente lo spirito Juve.

Senza dimenticare, ovviamente, la sua abilità nel farsi trovare sempre pronto, in qualsiasi situazione e contro qualsiasi avversario. Ecco, questa sua caratteristica lo ha reso un enorme valore aggiunto per la squadra.

Segnargli è molto complicato e non è un caso che sia riuscito a mantenere la porta inviolata 8 volte in 17 partite, e nello specifico in 3 occasioni su 8 apparizioni in questa stagione, tenendo in considerazione tutte le competizioni, facendo registrare una percentuale di parate del 71%.

Numeri importanti quelli di Mattia, da continuare ad aggiornare. Insieme." (Juventus.com)