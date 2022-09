Per i tifosi della Juventus è Perin l’MVP di settembre

L'estremo difensore è stato premiato come il migliore giocatore del mese scorso, dopo aver difeso egregiamente la porta

redazionejuvenews

È un brutto inizio di stagione quello che sta passando la Juventus: con sole due vittorie in nove partite disputate dall'inizio del campionato e della Champions, dove i bianconeri ne hanno perse due su due, la squadra è finita al centro di feroci critiche, e la ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali dovrà necessariamente far cambiare rotta alla squadra di Massimiliano Allegri, che si trova già in grande ritardo in campionato, e con un piede fuori dall'Europa dei grandi, viste le due sconfitte in altrettante partite del girone.

Delle prestazioni molto negative quelle che hanno caratterizzato le partite della Juventus in questo inizio di stagione, con la squadra che dovrà, a partire da domenica sera, darei un segnale forte di ripresa. L'unica nota positiva di queste partite è stato il portiere Mattia Perin, chiamato a sostituire l'infortunato Szczesny, e che ha risposto in maniera egregia, venendo anche nominato MVP del mese di settembre dai tifosi della Vecchia Signora.

"Nel mese di settembre il premio di MVP of the Month powered by FIFA23 se lo aggiudica Perin che domenica sera, all'Allianz Stadium, in occasione del match contro il Bologna ritirerà il premio pochi minuti prima del fischio d'inizio.

Mattia, come successo a Vlahović nel mese di agosto, è stato "eletto" vincitore per il mese di settembre dai tifosi bianconeri che l'hanno votato su juventus.com dopo ogni gara disputata. Tante belle parate per il nostro numero 36, ma anche estremamente efficaci. Parate che gli hanno permesso di ottenere questo riconoscimento.

E come detto, domenica 2 ottobre, ci sarà la possibilità di applaudirlo ancora una volta proprio nel momento in cui riceverà il premio di MVP of the Month powered by FIFA23". (Juventus.com)