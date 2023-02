Perin: “Abbiamo fatto una prestazione come si deve, buon atteggiamento”

Mattia Perin , portiere della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a JTV. Ecco le sue parole: "Abbiamo fatto una prestazione come si deve, le prestazione come questa sono quelle che ci hanno permesso di fare otto vittorie e otto clean sheet consecutivi , quando siamo questi dal punto di vista dell'atteggiamento e del carattere, siamo difficili da battere.

Anche dal punto di vista delle energie, non puoi essere sempre al 100% e in futuro dovremmo essere bravi quando non saremo al 100% dovremo tirare fuori qualcosa in più. Sicuramente abbiamo avuto una reazione d'orgoglio dopo la sconfitta contro il Monza, che sappiamo che non siamo stati all'altezza di questa maglia e contro la Lazio abbiamo dato una bella risposta. La differenza? L'atteggiamento.