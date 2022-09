Perin: “C’è sconforto, siamo responsabili della situazione”

Il portiere della Juventus ha commentato la partita persa ieri sera contro il Benfica tra le mura amiche dell'Allianz Stadium

redazionejuvenews

È un day after peggiori dei precedenti quello che oggi affronta la Juventus. I bianconeri hanno infatti perso la partita di ieri sera contro il Benfica valevole per la seconda giornata della fase a gironi della ChampionsLeague, ed ora si trovano a 0 punti in classifica, con il passaggio del turno che si è grandemente complicato. Una sconfitta che ha minato le, poche, certezze della squadra, che ora dovrà cercare di ripartire al meglio per non sprofondare ancora di più.

Il portiere dei bianconeri Mattia Perin, ha parlato al termine della gara, cercando di analizzare il momento che sta passando la squadra e cosa non è andato durante la partita di ieri, ma anche nelle precedenti uscite: "Abbiamo trovato il gol, poi si è spenta la luce e non siamo riusciti ad accenderla. Il problema c'è, dobbiamo esser bravi ad analizzarlo, stare zitti e lavorare. C'è sempre una soluzione, sta a noi trovarla ma c'è sconforto perché non arrivano i risultati. Dovremo trasformarlo in energia per uscire da questa situazione".

"Non siamo contenti di non avere la continuità giusta, abbiamo iniziato bene, con fiducia, poi c'è stato un black-out e non abbiamo ritrovato il ritmo dell'inizio. Tra di noi ne parliamo, siamo consapevoli di essere responsabili e stiamo cercando di trovare la quadra. Per ogni problema c'è una soluzione, sono sicuro che la troveremo".