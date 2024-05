Perin alle Iene: “Offerta da 30 mln dall’Arabia? Non mi interessano i soldi”

Mattia Perin, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alle Iene, dopo uno scherzo del programma televisivo di Italia Uno: "Offerta da 30 milioni dall'Arabia? Non è una cosa a cui io abbia mai pensato, ti dico la verità. 30 milioni a stagione di ingaggio? Fortunatamente non sono solo i soldi a contare". Anche Zaccagni, esterno della Lazio, ha risposto alla proposta: "No guardi io sono a posto, sono contento così per ora". Infine, Jorginho, calciatore dell'Arsenal e della Nazionale italiana, ha risposto positivamente: "Se avete una proposta concreta da qualche squadra sono aperto sempre a sentire quello che c'è. Richieste o interessamenti. Poi se mi arriva qualcosa di concreto sono sempre disposto senza nessun problema. Ingaggio da 30 milioni all'anno? Sì, può farsi contattare dal mio procuratore".