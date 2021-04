Perez: “Superlega? Fatto per aiutare il calcio, ma ora va fatto qualcosa”

Il presidente del Real Madrid è tornato a parlare

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha parlato intervistato dai microfoni di AS della Superlega: "La Superlega va sia contro ai campionati nazionali che alla meritocrazia? Né l'una né l'altra cosa sono vere, ma tutto è stato manipolato. Non è né un piano esclusivo, né qualcosa che va contro i campionati. Il progetto Superlega è il migliore possibile ed è stato fatto per aiutare il calcio a uscire dalla crisi. Il calcio è gravemente ferito perché la sua economia sta affondando e dobbiamo adattarci ai tempi in cui viviamo. La Superlega non va contro i campionati nazionali e punta a far girare più soldi per tutto il calcio. Si è pensato di dare più interesse alle parti. E penso che la nuova riforma Uefa non risolva il problema perché quello che è stato presentato non è nemmeno migliore di quello che già c'è. Inoltre, non possiamo aspettare fino al 2024. Ma comunque, abbiamo fatto qualcosa di sbagliato."