Perez: “Ronaldo resterá alla Juve”

Il patron del Real ha parlato

Dopo la bufera che è scoppiata a causa della nascita della Superlega che, potrebbe stravolgere l'intero mondo del calcio, in tanti hanno voluto esprimere il loro disappunto. Tra tutti, i tifosi, i quali hanno cominicato a mobilitarsi attraverso delle campagne social o chi, come in Inghilterra, si é catapultato al di fuori delle sedi dei rispettivi club. Da Liverpool infatti, é iniziata la prima marcia ufficiale, con i supporter dei Reds che si sono riversati davanti alla storica curva del club inglese, la Kop. Ma anche in altri stati hanno provato ad opporsi a questa iniziativa, compresi molti giocatori che sarebbero contrari a questa rivoluzione totale del calcio. A rompere il silenzio é stato il fondatore per eccellenza di questa lega, Florentino Perez che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di El Chiringuito, dove si é soffermato anche sul futuro di Cristiano Ronaldo.

SULLA SUPERLEGA -" Invece di fare la Champions che sta perdendo di interesse, come è sempre accaduto nella storia, per esempio la Uefa e la Fifa si erano opposte alla nascita della Coppa Campioni. La cosa attrattiva è che le grandi giochino tra di loro. Io non sono padrone del Real, il Real è dei soci, io sono qui per salvare il calcio. Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan sono più attrattivi di sfide con squadre modeste che partecipano alla Champions. Bisogna dire le cose perché la Uefa non ha una bella immagine nella sua storia, deve essere trasparente e non minacciare nessuno perché non è stato fatto nulla di male. Abbiamo detto che parleremo con loro. Hanno proposto un format che nessuno ha capito come possa funzionare. Nel 2024 così saremo morti, ci sono squadre che hanno perso centinaia di milioni. La Uefa deve essere trasparente, non possiamo confrontarci con gente che si esprime come Ceferin, gli insulti ad Agnelli sono inaccettabili, bisogna avere rispetto. Tutti sanno quanto guadagna Florentino, tutti sanno quanto guadagna LeBron perchè il salario è pubblico, ma nessuno sa quanto guadagna Ceferin...".