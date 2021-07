Perez, gli audio shock: “Ronaldo un imbecille”

Diffusi i messaggi del presidente del Real Madrid

Bufera sul presidente del Real Madrid Florentino Perez. Il portale El Confidencial ha infatti pubblicato degli audio, risalenti al 2021, nei quali il presidente dei Blancos parla a ruota libera di Cristiano Ronaldo e Josè Mourinho: "Cristiano è pazzo. Questo ragazzo è un imbecille, è malato. Credete che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe le cose che fa. L'ultima stupidaggine che ha fatto l'hanno vista tutti. Perché pensi che faccia queste sciocchezze. Mendes non ha potere su di lui . Così come con Mourinho. Anche per le interviste. Niente. Queste sono persone con un ego terribile, entrambi viziati, l'allenatore e lui, non vedono la realtà. Se fossero fatti diversamente potrebbero guadagnare molto di più in diritti d'immagine"

Sempre il portale ha pubblicato altri audio risalenti al 2006, nei quali Perez parla di Casillas e Raul: "Beckham è un bravo ragazzo, è intelligentissimo e ci credo, guadagna 30 milioni all'anno, per forza deve essere intelligente. I due che guadagnavano di più erano Beckham e Ronaldo, quei due tra tutte le cose prendevano trenta milioni di euro all'anno. Poi c'era Zidane, che doveva prenderne 25. E poi basta, perchè tutti quanti i contratti pubblicitari li abbiamo trovati noi. Quello con la Audi lo abbiamo cercato per dare qualcosa in più a Raul e Figo, perchè altrimenti loro non avevano nulla. Il fatto è che Raul non vende nulla, non è un prodotto mediatico. I calciatori sono molto egoisti. Non si può mai contare su di loro, chi lo fa sbaglia. Ti prendono in giro. Io ho un'opinione dei calciatori che è davvero orribile. E guarda che di collettivi ne ho visti tanti, ma mai come quelli dei calciatori"