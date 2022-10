Pereyra: “Alla Juventus manca unione, un errore andare via nel 2016”

Roberto Pereyra, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a SportWeek, parlando anche del club bianconero. Ecco le sue parole: "Penso che manchi un po’ di unione. Mi pare che ognuno vada per conto suo. Nella mia Juve c’erano Pirlo, Tevez, Buffon, Chiellini…tutta gente che se tocchi uno, tocchi tutti. E non vedo molto feeling tra Allegri e la squadra, come invece era ai miei tempi".