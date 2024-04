Percassi avverte la Juve: “Koopmeiners? Finita la stagione ne parleremo”

Intervenuto nel pre partita della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina l'amministratore delegato dell'Atalanta Percassi ha parlato del futuro di Koopmeiners: "Non è durante il campionato che l’Atalanta ha la necessita di sedersi per parlare di un proprio giocatore. E’ normale che Kop, come altri giocatori, possono attrarre l’interesse di altre squadre. Non abbiamo ricevuto nessun tipo di interesse perché, al momento, non vogliamo parlare dei nostri tesserati. Finita la stagione parleremo e affronteremo il mercato con l’obiettivo di rinforzarci". Il centrocampista olandese è da tempo nel mirino della Juve ma per il momento i bianconeri dovranno quindi aspettare.