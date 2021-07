Per Bernardeschi sarà rinnovo (a cifre basse) o cessione

Per Bernardeschi rinnovo o cessione

Agli Europei non sta trovando tantissimo spazio e il suo futuro con la maglia della Juventus continua ad essere oggetto di discussione. Federico Bernardeschi è infatti arrivato a Torino come un grande giocatore ed una grande promessa, ma le sue prestazioni sono peggiorate di stagione in stagione forse per mancanza di fiducia del giocatore e del suo carattere che è sembrato apparire un po' debole. Il giocatore ex Fiorentina ha il contratto in scadenza con la Juventus nel 2022 e la Vecchia Signora vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero, visto l'ingente prezzo a cui era stato acquistato (40 milioni) per cercare così di ridurre la minusvalenza. L'esterno ex Fiorentina però vorrebbe garanzie di minutaggio, in caso contrario sarebbe ben contento di accettare una nuova proposta in un altro club, magari in Italia, per tornare a livelli brillanti.