Per Barzagli niente Juventus: c’è la Nazionale

L'ex difensore della Juventus è pronto a ricoprire un ruolo all'interno della Nazionale Italiana di Roberto Mancini

La Juventus riprenderà gli allenamenti nella giornata di lunedì, quando la squadra si ritroverà alla Continassa per iniziare l'ultima parte della preparazione, che porterà all'esordio in campionato, in programma il 20 agosto allo Stadio Friuli di Udine contro l'Udinese. I bianconeri lavoreranno con il gruppo al completo, con Massimiliano Allegri ed il suo staff che dovranno decidere quali giocatori tenere in rosa per la prossima stagione, vista la mancanza dell'impegno nelle coppe europee.

Allegri ed i suoi collaboratori osserveranno tutti quanti per poi decidere, con il tecnico toscano che ha dovuto dire addio all'idea di avere un suo ex giocatore nel suo organico. L'ex difensore Andrea Barzagli infatti, già per un breve periodo alla Juventus, sarebbe in procinto di accettare un incarico all'interno della Nazionale di Roberto Mancini.

Il commissario termico della Nazionale Roberto Mancini sarà il responsabile del nuovo progetto "Club Italia" per il coordinamento della Nazionale A, dell'Under 20 e dell'Under 21, ed ha chiamato Barzagli per proporgli un ruolo all'interno del suo staff. Niente ritorno alla Juventus quindi per adesso, con l'ex numero 15 pronto ad abbracciare il progetto azzurro.