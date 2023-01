Penalizzazione Juve, annuncio pesantissimo: “Rimonta bianconera inutile”

Il timore che le vicende legate al tema plusvalenze e alla manovra stipendi del 2020 possano portare ad una penalizzazione, sta tenendo in apprensione i tifosi della Juventus. Sul tema si è espresso ai microfoni di Radio Radio l'ex calciatore della Roma Roberto Pruzzo: " I bene informati continuano a dirmi che alla Juve verrà comminata una forte penalizzazione. Ho fiducia che accada questo anche perché gioverebbe alla classifica della Roma".

E' chiaro che sarebbe un duro colpo da digerire se la Juve dovesse centrare il bersaglio grosso a fine stagione (lo scudetto) e questo gli venisse revocato in base alle sentenze della giustizia sportiva. Vedremo come andrà a finire la vicenda. Da Torino filtra comunque un cauto ottimismo. E intanto prende corpo la nuova strategia della Juventus sul mercato: 3 big in uscita, ma arrivano 5 top player<<<