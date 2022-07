Pellegrini: “Siamo una grande squadra. Barcellona? Sempre un’emozione”

La Juventus si è trasferita a Los Angeles, dopo il successo nella prima delle tre amichevoli della tournée negli Stati Uniti, dove i bianconeri hanno battuto per 2-0 il Chivas Guadalajara. Nella città californiana, dove la squadra ha svolto già il primo allenamento, è arrivata anchela visita di GiorgioChiellini, che ora gioca con la maglia del Los Angeles Fc. Un'occasione per ritrovare e salutare i vecchi compagni di squadra per l'ex capitano, ma anche per dare un simbolico benvenuto da bandiera bianconera. Intanto dal ritiro della tournée americana continuano le dirette sul canale Twitch ufficiale del club, dove è intervenuto anche Luca Pellegrini: "Mi sento bene, va tutto bene. C'è questo tempo un po’ nuvoloso, ma meglio allenarsi così".