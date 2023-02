Pellegrini: “Conosco già Sarri, ho girato già tante squadre”

Luca Pellegrini , calciatore della Lazio ed ex Juve , ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Ho girato tante squadre e questo mi ha permesso di avere un bagaglio culturale ampio. Nell’ultima esperienza ho avuto la possibilità di vedere un altro tipo di calcio, non solo quello a cui siamo abituati a vedere qui in Italia. Stando in Germania ho cambiato alcune mie idee. Capisci che il calcio non è una legge scritta, ci sono vari modi di giocare e interpretare questo sport. Eravamo terzi in classifica con il Francoforte, mi sono guadagnato sul campo l’accesso agli ottavi di Champions.

Sarri? Sicuramente avendo conosciuto prima il mister so già qualche concetto chiave. È stata una spinta ulteriore per venire qui. Lo stimo molto per come vede il calcio, noi calciatori parliamo e sappiamo, anche per vie traverse, alcuni aspetti. Tutti mi hanno parlato molto bene di Sarri, l’ho conosciuto solo 2 mesi in cui ho visto qualcosa, ma non tutto. Spero possa essere un’arma in più.