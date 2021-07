Pellegrini e Frabotta in due per un posto

Uno dei due giovanissimi potrebbe essere il prossimo vice di Alex Sandro

Il reparto terzini è stato quello più carente di casa Juve per tutta la scorsa stagione. Se a destra l'alternanza Danilo-Cuadrado ha dato ottimi frutti, non si può dire lo stesso della fascia opposta. Soltanto Alex Sandro è laterale mancino di ruolo e di un certo livello, ma per tutta la gestione Pirlo è mancata una riserva di livello. Non avere un giocatore che potesse dargli fiato con continuità potrebbe aver inficiato negativamente anche sul rendimento del brasiliano, che non potrà continuare ad essere l'unica alternativa per l'out di sinistra. In un mercato bloccato dalla pesante crisi economica post pandemica sarà difficile che la Juve possa fare grossi investimenti in quel ruolo, occhio quindi ai giocatori che la Vecchia Signora ha già in casa. Pirlo aveva dato molta fiducia a Gianluca Frabotta, almeno nella fase iniziale della sua avventura in bianconero. Il ragazzo non ha convinto al 100%, ma la Juventus vorrebbe provare a mandarlo in prestito in provincia per testarlo da titolare nel nostro calcio. Nei giorni scorsi si è parlato molto di una trattativa con il Genoa, club che ha diversi affari in piedi con la Juve, che però stenterebbe a decollare.