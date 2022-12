Pellegrini: deciso il futuro del terzino della Juventus

Il giocatore della squadra bianconera in prestito in Germania rimarrà in Bundesliga fino al termine della stagione

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa per preparare la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio contro la Cremonese. Massimiliano Allegri ha ritrovato questa mattina Adrien Rabiot, penultimo giocatore a rientrare dopo gli impegni Mondiali, con i soli Paredes e Di Maria che mancano all'appello, e che faranno ritorno a Torino a gennaio, saltando la prima partita dopo la ripresa in programma mercoledì prossimo.

Oltre che la ripresa del campionato, gennaio segnerà, come ogni stagione, l'inizio della sessioneinvernale del mercato, con la Juventus che potrebbe esserne protagonista solo in caso di uscite. Difficilmente infatti i bianconeri andranno a mettere mano alla rosa, a meno di cessioni, che porterebbero ad interventi mirati a sostituire i partenti.

Il primo mese dell'anno potrebbe essere anche quello della fine di alcuni prestiti, ma tra questi non figura quello relativo a LucaPellegrini: dopo aver fatto la preparazione con la squadra bianconera, il terzino è stato ceduto in prestito all'Eintracht Francoforte fino a fine anno, ed il club tedesco dovrebbe mantenere l'impegno preso, visto che non ha manifestato nessuna intenzione di anticipare la chiusura del prestito del terzino. A fine anno poi il giocatore farà ritorno alla Continassa, dove potrebbe trovarsi solo di passaggio per poi tonare a Roma, ma dalla sponda laziale del Tevere.