Peeters racconta la sua storia: “Ero paralizzato dalla vita in giù”

Daouda Peeters, calciatore di proprietà della Juventus, ma in prestito al Sudtirol, ha raccontato la sua storia in un documentario.

redazionejuvenews

Daouda Peeters, calciatore di proprietà della JuventusNext Gen in prestito al Sudtirol, ha detto la sua in un documentario, raccontando la sua esperienza. Ecco la nota del club: "Immaginate di essere un atleta, un calciatore professionista che, dopo una vita di sacrifici, sta finalmente sfondando. E, improvvisamente, rimanere paralizzato dalla vita in giù, non in seguito a un'incidente o a un trauma, ma per una malattia rara, la cui causa scatenante è oltretutto sconosciuta.

Non è un film, ma la storia tremendamente vera di Daouda Peeters, centrocampista belga della Juventus Next Gen, in forza la prossima stagione al Sudtirol in prestito, che, nell'ottobre del 2021, quando era in prestito allo Standard Liegi, è stato colpito dalla Sindrome di Guillain-Barré, una polineuropatia su base autoimmune, che colpisce il sistema nervoso periferico. Daouda in pochi giorni è passato dal correre sul campo a trovarsi bloccato in un letto, senza sapere cosa sarebbe stato del suo futuro, senza sapere se avrebbe potuto ancora camminare.

Da quel momento è iniziato un calvario che “Peet” ha affrontato con un coraggio fuori dal comune e che si è concluso lo scorso marzo, quando è completamente guarito ed è tornato ad essere un giocatore a tutti gli effetti. La sua storia, incredibile e commovente, è ora raccontata in **STILL**, l'ultima produzione originale di Juventus Creator Lab che attraverso la sua voce, quella dei suoi familiari e dei professionisti che lo hanno seguito, racconta come Daouda abbia superato la sua sfida più dura e sia pronto a riprendere la sua carriera, tanto che pochi giorni fa è passato in prestito al Südtirol, con cui si prepara a disputare il prossimo campionato di Serie B".