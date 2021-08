Peeters in prestito allo Standard Liegi

Il giocatore lascia Torino

redazionejuvenews

La Juventus continua le sue operazioni di mercato e dopo l'acquisto di Manuel Locatelli, che oggi potrebbe giocare contro l'Under 23 nella partita in famiglia, sta valutando altre occasioni per migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri. Niente follie, ma colpi mirati per rendere la rosa il più funzionale possibile al gioco del tecnico toscano: dopo Locatelli e Kaio Jorge saranno difficili altri colpi, a meno di clamorose sorprese, con i bianconeri che stanno valutando varie situazioni sul mercato, ma che investiranno su altre operazione solo a seguito dell'uscita di qualche giocatore in rosa.

Se le manovre per la prima squadra potrebbero essere finite, continuano quelle relative alle altre formazioni bianconere, con la Juventus Under 23 molto attiva sul mercato, e che ha definito una nuova cessione in prestito. Dopo il trasferimento di Hamza Rafia allo Standard Liegi, anche un altro bianconero raggiungerà il tunisino nella squadra belga: si tratta di Daouda Peeters, che dopo due stagioni in bianconero inizierà una nuova avventura nella squadra belga insieme al suo ex compagno di squadra.

"Sono due le stagioni trascorse in bianconero per Daouda Peeters e adesso è pronto per una nuova avventura. Il classe 1999 si trasferisce, a titolo temporaneo per una stagione, allo Standard Liegi.

Arrivato nell’estate del 2019, si è subito dimostrato un valore aggiunto importante nello scacchiere della Juventus Under 23, crescendo allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Peeters lascia i colori bianconeri dopo 52 presenze con la maglia della Juventus Under 23, suddivise tra regular season, play-off promozione e Coppa Italia di Serie C. Lascia, soprattutto, dopo aver vinto anche lui la Coppa Italia di categoria, il primo storico trofeo per una Seconda Squadra in Italia, e dopo aver esordito in Serie A con la Prima Squadra nella stagione 2019/20 in occasione della trasferta di Cagliari.

Ora una nuova esperienza lo attende. In bocca al lupo, Daouda!" (Juventus.com)