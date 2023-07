Pedullà: “Marotta come Giuntoli, padre tempo ha colpito ancora”

L'esperto di mercato e giornalista di Sportitalia -Alfredo Pedullà- ha detto la sua sul 'caso' Giuntoli. Ecco le sue parole: "Cristiano Giuntoli alla Juve (presto ufficiale) ci ricorda lo stesso tragitto fatto nel caso di Beppe Marotta all’Inter. Anche in quel caso, 2 ottobre 2018, anticipammo in tempi non sospetti, eppure fu una valanga di 'no, impossibile'. E ricordiamo una dichiarazione del noto manager Branchini che aggiunse 'posso garantirvi che Marotta non andrà all’Inter'. Esattamente il contrario".