Pedri: “Sono ancora troppo giovane per essere capitano del Barça”

In vista del match di domani, Pedri è apparso in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Ferran Torres? È molto tranquillo, ha voglia di lavorare e di mangiare il mondo. Una delle cose migliori di lui è che è concentrato su ciò che vuole, sul continuare a lavorare. Penso che sia un giocatore che ci aiuterà molto", ha spiegato il canario a proposito di Ferran. Sulla scelta di Frenkie De Jong e Ronaldo Araújo come capitani, ha detto: "Sono ancora troppo giovane per essere capitano del Barça. Sono orgoglioso che qualcuno mi abbia nominato capitano, ma credo che i due che se ne sono andati lo meritino. Ronald Araujo e Frenkie de Jong lo meritano, sono capitani dentro e fuori dal campo. Sono sicuro che ci aiuteranno molto". Allo spagnolo è stato chiesto anche della Champions League: "La scorsa stagione avevamo questa spina nel fianco, migliorare in quella competizione. Penso che abbiamo una buona squadra per affrontarla e vogliamo dare il massimo".