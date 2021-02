Pecoraro attacca la Juve: “Manca la volontà di andare fino in fondo. Come nel caso Suarez…”

L'ex procuratore federale ha parlato

SULLA JUVE E SUL CASO SUAREZ - "Analoghe espressioni blasfeme sono punite una volta con la squalifica e un’altra con l’ammenda? Dovrebbe essere il giudice sportivo a spiegarne il motivo. Però ha ragione, queste sono piccolezze. A me preoccupa di più, per esempio, il fatto che tante squadre nelle serie inferiori vengano improvvisamente escluse per problemi finanziari. Problemi del genere falsano i campionati. Anche la regolamentazione delle esclusioni e delle conseguenze sulla classifica meriterebbe una riforma approfondita. Ma è mancata nelle Leghe un’adeguata opera di sorveglianza e da parte della Federcalcio la dovuta attenzione. "'Quieta non movere', non disturbare ciò che giace tranquillo. Non è stato fatto nulla, nonostante le nostre sollecitazioni, su tre argomenti portanti quali i problemi di bilancio dei club, le scommesse e le plusvalenze. Manca la volontà di andare fino in fondo. Inoltre mi sarei aspettato di ascoltare una presa di posizione sulla questione dell’esame d’italiano di Suarez. Che cosa le ha fatto Gravina? Nulla. Constato che di fronte alla necessità di strumenti più efficaci è stato dimezzato l’organico della procura federale. Eravamo in dieci, ci siamo ritrovati di colpo in cinque. Anche per questo ho deciso di andarmene".