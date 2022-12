Pecini: “La seconda squadra deve diventare un passaggio fondamentale”

Di questo argomento ha parlato Riccardo Pecini, esperto dirigente, ex di Sampdoria, Milan, Empoli e Spezia, in un'intervista al Foglio Sportivo. Le sue parole: "I settori giovanili in Italia lavorano bene, quelli virtuosi non sono pochi, mi vengono in mente l'Inter, l'Atalanta, l'Empoli, il Torino e il Genoa. Quello che invece andrebbe cambiato è il sistema che accompagna i giovani alla prima squadra. Un ragazzo proveniente da una Primavera di Milan, Juventus e Inter oggi non è pronto a giocare in Serie A in quel top club.