Pecci: “Rabiot leader di una Juventus tornata finalmente vincente”

Ospite alla Ds, Eraldo Pecci ha elogiato la Juventus vista in questa prima metà di stagione. Ecco le sue parole: "La Juventus è tornata ad avere l'obiettivo di vincere, non sarà affascinante e pur aver tenuto la palla per il 65% il Monza, aveva tirato più la Juventus e capisci che i numeri non significano nulla e Rabiot è diventato il leader della squadra dopo essere stato un punto interrogativo".