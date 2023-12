Pecci: “Juventus piccolo miracolo operaio. Ma la differenza con l’Inter…”

Eraldo Pecci ha elogiato la Juve, che però non sarebbero all'altezza dell'Inter: quello dei bianconeri sarebbe ad oggi un piccolo miracolo

Ospite alla DS, Eraldo Pecci ha elogiato il cammino e il rendimento sin qui ottenuto dalla Juventus in Serie A. Ecco le sue parole: "La Juve è una una squadra operaia. C'è un grande feeling, una grande volontà, una grande forza mentale ma resto dell'idea che la differenza con l' Inter sia notevole".

Pecci ha proseguito: "Giù il cappello davanti a questa squadra che sta facendo più delle sue possibilità se pensi che non fa gol un attaccante, fa gol un difensore e non prendono gol è chiaro che gli attaccanti danno una mano anche in difesa, questo a modo suo è un piccolo miracolo".