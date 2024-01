Pazzi di McKennie: da esubero a insostituibile e ora si pensa al rinnovo

Il centrocampista americano sta vivendo una stagione clamorosa in bianconero, tanto che Allegri lo sta schierando in diversi ruoli

Weston McKennie si è ripreso la Juve. Per Allegri è un insostituibile Così, Wes ha ripreso anche la fiducia in se stesso tanto da rivelarsi importante come mai.

Allegri ha sempre avuto tanta stima dello statunitense. Ora è tornato titolare e nessuno lo sposta. Soprattutto vista la versione deluxe di ieri sera, nel ruolo anche di rifinitore, con due assist al bacio. E non è finita qui: McKennie, infatti, con le sue prestazioni ha convinto anche per il futuro. I dialoghi per il rinnovo sono pronti ad entrare nel vivo, anche vista la scadenza fissata al 2025. La volontà è di evitare di avvicinarsi troppo a quella data e i colloqui potrebbero arrivare a una svolta in tempi rapidi.