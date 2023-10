Juventus, pazza idea Douglas Costa: l’ala brasiliana può tornare a gennaio

La Juventus pensa a un clamoroso ritorno: sin dal comeback di Bonucci dal Milan fino alla suggestione Bernardeschi, passando per Pogba e Cuadrado, la Vecchia Signora non ha smesso di fare i conti con il suo passato. Neanche con Giuntoli e la nuova società, che secondo TuttoJuve starebbe pensando all’ innesto da svincolato di Douglas Costa .

Ritorno inatteso

L’ala brasiliana ha vestito la maglia della Juventusdal 2017 al 2020, e ancora scalda i cuori dei tifosi che rammentano la sua tecnica sopraffina, coadiuvata dai tanti infortuni. La conoscenza dell’ambiente e di mister Allegri potrebbero giocare un ruolo decisivo, visto che Douglas Costa ad un ritorno a Torino non direbbe no di certo. I primi contatti sarebbero già in corso e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Nel frattempo però, non è da sottovalutare la concorrenza degli arabi, pronti ad offrire all'esterno carioca ingaggi record.