Pavoletti: “Chiellini il difensore più forte affrontato. Con chi saltare all’ultimo minuto su un corner? Ronaldo, non mi pesterebbe i piedi”

TORINO – L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato intervistato tramite le Instagram Stories della pagina Cronache di Spogliatoio, nelle quali ha risposto a cinque domande poste dai suoi fans e dai tifosi. Molti gli argomenti toccati dall’attaccante, che ha parlato della sua carriera in campo ma anche al di fuori di esso, con aneddoti e curiosità svelate in esclusiva alla pagina.

“Il difensore più forte che ho affrontato è Giorgio Chiellini, con lui è sempre stata molto dura. Il mio primo poster? Igor Protti a Livorno, bomber che scese in Serie C per portare il Livorno in Serie A. Tanta roba. Amicizie nel calcio? Dopo questi anni di carriera ho consolidato tante amicizie, da Reina a Mertens, da Barella a Tonelli e Cigarini. Con Perin sicuramente c’è un rapporto ancora maggiore”.

“Chi sceglierei a saltare con me all’ultimo minuto su un calcio d’angolo tra Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo? Sceglierei CR7 perché fa sempre gol e perché attacca il secondo palo molto spesso sui corner, quindi non ci pesteremmo i piedi. Se non avessi fatto il calciatore? Sarebbe stato un bel problema: voglia di studiare non ce l’avevo, di lavorare nemmeno. Non so cosa avrei fatto.”

Parole leggere quelle dell’attaccante del Cagliari, tornato protagonista con la maglia dei sardi dopo il doppio infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto lontano dai campi. Ora il giocatore sta meglio, e anzi negli ultimi giorni è stato al centro di molti rumor di mercato che lo vogliono nel mirino della Juventus, che lo acquisterebbe come quarta punta al fianco proprio di Ronaldo, Morata e Dybala. Un grande salto di qualità per Pavoloso, che messo l’infortunio alle spalle non ha più intenzione di fermarsi.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<