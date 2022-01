Pavel Nedved positivo al COVID-19

Il vicepresidente della Juventus è risultato positivo al virus ed è in isolamento, e per tanto non sarà questa sera sulle tribune dello Stadium

redazionejuvenews

Viglia infuocata per la Juventus, che per la partita contro il Napoli perde anche un supporto esterno: Il Vicepresidente bianconero PavelNedved è infatti risultato positivo al COVID-19. Il dirigente, che non ha avuto contatti con il gruppo squadra, è in isolamento e non sarà presente sulle tribune dello Stadium.