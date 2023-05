Pastorello: “Allegri vista la situazione ha fatto un miracolo”

Federico Pastorello, agente, ha detto la sua sul momento delle squadre di Serie A, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Il nostro è un lavoro molto importante che troppo spesso viene demonizzato. Noi facciamo parte del settore, siamo un meccanismo importante e vogliamo essere tutelati e rispettati. Se l'agente fa bene il proprio lavoro è una risorsa sia per il calciatore che per il club, noi aiutiamo i ragazzi ad esprimersi al meglio. Tre italiane in finale? Una bellissima soddisfazione, non succedeva da moltissimi anni... Significa che i club italiani hanno lavorato in modo positivo e con una certa programmazione, bravi i dirigenti. Tutte, chi più chi meno, hanno la possibilità di alzare la coppa. La Roma ha un grandissimo allenatore ed una rosa competitiva, la Roma ha ottime possibilità. La Fiorentina gioca contro un club importante, come tutti quelli di Premier, ma l'ho vista col Basilea e in Coppa Italia, la squadra è quadrata ed arriva in un momento positivo. L'Inter ha l'ostacolo maggiore visto l'avversario, probabilmente il City è la più forte del mondo ma è partita secca e può succedere di tutto.