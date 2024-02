Pastore: “Chiesa risente della collocazione in campo. Su Allegri…”

Giuseppe Pastore, ha parlato del momento negativo di Federico Chiesa, toccando anche il tema del ruolo in campo.

Il discorso Federico Chiesa, che ha avuto una stagione migliore fisicamente rispetto all’ultima. Mi sembra sia il classico giocatore per cui si enfatizzano i problemi fisici per non sottolineare che ci sono problemi a livello tattici che si ripercuotono sulla psiche del giocatore. Nel primo tempo cerca di fare qualcosa poi viene sostituito senza che cambi granché.