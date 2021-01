Passi avanti per una trattativa: la Juve pronta a chiudere

TORINO – Oggi inizia il 2021 del calcio italiano con la 15esima giornata del campionato di Serie e tutte e venti le squadre saranno impegnate in campo. La Juventus di Andrea Pirlo se la vedrà alle 20:45 in casa contro l’Udinese di Luca Gotti. Sarà una sfida molto importante per i bianconeri, reduci dalla pessima sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina. La Vecchia Signora dovrà riscattarsi e dovrà assolutamente conquistare i tre punti per rimettersi nella scia delle milanesi e tentare di avvicinarsi per entrare nella lotta al titolo.

Il match contro i friulani sarà, dunque, un punto di svolta per la Juve, che si sta preparando anche ad una nuova sessione di calciomercato. Domani, infatti, si aprirà la finestra invernale delle contrattazioni e la dirigenza del club sta lavorando da diverse settimane per la strategia da mettere in atto. Diversi nomi sono finiti nel mirino della società, intenzionata a rinforzarsi sempre di più e a tappare alcuni buchi nella rosa. Fabio Paratici sta valutando diversi profili di qualità, ponendo anche attenzione al futuro: alcuni di questi giocatori sono giovani e rappresenterebbero degli ottimi colpi in prospettiva. Nelle ultime ore, poi, sarebbero stati fatti dei passi in avanti per una trattativa e la Juve sarebbe pronta a chiudere per un calciatore.

Stiamo parlando del giovane Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 del Genoa, seguito dai bianconeri da un paio di mesi. Secondo quanto riportato da TuttoSport, ci sarebbe grande ottimismo per la chiusura dell’operazione: il giocatore verrà acquistato dalla Juve, che poi lo terrà in prestito ai rossoblù. L’unico particolare da limare per chiudere definitivamente la trattativa è proprio legato alla permanenza in Liguria di Rovella, che potrebbe rimanere anche per la stagione 2021-2022. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<