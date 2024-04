Passerini: “Contro la Juventus il Milan vorrà chiudere a testa alta”

Intervistato per MilanNews.it, Carlos Passerini, firma de Il Corriere della Sera, ha parlato della sfida tra Milan e Juventus in ottica rossonera. Ecco le sue parole: "Di sicuro un finale di stagione molto deludente, è innegabile. Spiace perché se Pioli se ne andrà, come sembra ormai abbastanza probabile, avrebbe meritato un finale diverso per tutto quello che ha fatto in questi quattro anni e mezzo. Ma così è il calcio, non sempre hai il lieto fine. Contano i risultati. Proprio perché mancano cinque partite Pioli ha il dovere di chiudere a testa altissima questo campionato. A partire da sabato con la Juventus lui e anche i giocatori hanno il dovere di provare a chiudere almeno a testa alta. Detto questo non sarà questo finale di stagione che darà una collocazione diversa alle cose".