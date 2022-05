Pasqualin: “Stagione della Juve decisamente deficitaria”

Il presidente di AvvocatiCalcio, presidente onorario di Conference403 ed ex procuratore di Alex Del Piero ha parlato così a Tuttomercatoweb.

L’avvocato Claudio Pasqualin ha parlato in un'intervista a Tuttomercatoweb. Il presidente di AvvocatiCalcio, presidente onorario di Conference403 e in passato agente di Alessandro Del Piero ha toccato diversi temi dell'attualità calcistica italiana. Sulla stagione della Juventus non ha usato mezzi termini: " La Coppa Italia avrebbe in qualche modo messo una pezza a una stagione che è stata decisamente deficitaria . È stato raggiunto l’ obiettivo minimo , cioè la Champions . Però per la Juve non è un obiettivo di grande livello, lo si dà per scontato ".

Per quanto riguarda la lotta salvezza invece, la Salernitana ha fatto una rimonta impensabile fino a pochi mesi fa e ora è padrona del suo destino e si giocherà la permanenza in Serie A nella gara casalinga contro l'Udinese. Questo il suo parere: "C’è un giusto mix: l’entusiasmo del nuovo presidente, la sensibilità e l’umanità di un uomo di calcio vero come Sabatini che ha trasmesso la sua volontà irriducibile di farcela e la scelta di Nicola per il quale non ci sono più aggettivi, anzi. Il tecnico riesce sempre a fare delle imprese. Non a caso è un ciclista: sa coltivare la filosofia della sofferenza". E sul tecnico Nicola: "Se ci fosse una giustizia, si meriterebbe una chance per lottare per traguardi più alti".