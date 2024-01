Pasqualin: “Sorpreso dai risultati della Juve. Il lavoro di Allegri paga”

Pasqualin ha parlato della stagione disputata dalla Juventus: per l'agente, i risultati del lavoro di Allegri lo starebbero molto stupendo

Intervistato da Radio Bianconera, Claudio Pasqualin ha parlato dell'ottima stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “Non credevo i bianconeri potessero essere così vicini alla testa della classifica, pensavo dovesse faticare addirittura qualificarsi per la zona Champions. Anche se di corto muso, la squadra è l'unica antagonista dell'Inter per la corsa allo scudetto. Lo scontro diretto del 4 febbraio a San Siro viene già definito decisivo per la vittoria finale".