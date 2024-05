Parolo: “L’Inter deve aprire un ciclo in stile Juventus”

Dagli studi di DAZN, Marco Parolo ha parlato della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. Per l'ex calciatore, i nerazzurri avrebbero la possibilità di aprire un ciclo. Per farlo, il suggerimento sarebbe quello di imitare lo stile della Juventus. Ecco le sue parole: "In Italia dovrà continuare ad aprire un ciclo in stile Juventus. La Champions è ovvio che sia lo step successivo. Poi è uscita in Champions ma avrebbe meritato di passare. Pavard, così come Inzaghi, dice ‘ok, abbiamo vinto il campionato ma avremmo potuto fare meglio'. L’Inter però ha una rosa che non abbassa le aspettative e pronta ad affrontare la Champions League il prossimo anno".