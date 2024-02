Parolo: “Inter-Juve? Rabiot ha sempre fatto soffrire Barella”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Lazio Parolo ha parlato del centrocampo di Inter e Juve : " I nerazzurri hanno un reparto molto forte, tecnicamente superiore. Ma credo che i bianconeri abbiano le caratteristiche giuste per dar loro fastidio , lo testimoniano gli ultimi precedenti. Rabiot ha sempre fatto soffrire Barella, McKennie ha un’intensità che dà noia. Se dovessi formare il miglior reparto possibile? Quasi scontato rispondere i 3 dell’Inter, anche perché ho un debole per Mkhitaryan, Ma alla fine metterei Rabiot insieme a Calhanoglu e Barella".

Sul lavoro fatto da Inzaghi e Allegri: "Tantissimo, basti pensare a quanto sono stati voluti. Inzaghi chiamava Calhanoglu tutti i giorni per portarlo all’Inter, Allegri si è imputato su Rabiot quando pareva ad un passo dall’addio. La stima del tecnico fa la differenza quanto le intuizioni tattiche, come quella che ha ricollocato il turco. Per Inzaghi non è una novità: ricordo bene come ha esaltato Luis Alberto arretrandolo a mezzala".