Paro sul derby con la Juventus: “Teniamo dentro la rabbia per sabato”

Matteo Paro, vice di Juric, allenatore del Torino, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole sul derby con la Juventus, in programma sabato prossimo: "La gente ha apprezzato spirito e impegno. Siamo stati bravi nella ripresa a non farci prendere dal panico dopo il gol, poteva essere una gara pericolosa. Abbiamo mantenuto la calma e abbiamo giocato con intelligenza. Il gol nostro è arrivato in maniera un po' strana, ma abbiamo dominato anche il secondo tempo. E' un punto che meritiamo, abbiamo dimostrato spirito e ora dobbiamo tenerci un po' di rabbia per sabato: sappiamo che è un appuntamento importante, cercheremo di affrontarlo al meglio".