Parma-Juve, multa di 5000 euro a Buffon per frase blasfema

Multato il portiere bianconero per frase blasfema

redazionejuvenews

TORINO - Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di multare il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, per una frase blasfema in Parma-Juventus dello scorso dicembre. Questo il comunicato ufficiale: "Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie in parte il deferimento e, per l’effetto, infligge a Gianluigi Buffon la sanzione dell’ammenda di 5.000 euro per la frase blasfema pronunciata durante Parma-Juventus valida per il campionato di calcio di Serie A, disputata il 19 dicembre 2020". L'episodio, infatti, vide l'estremo difensore bianconero incoraggiare con una frase blasfema l’allora compagno Portanova.

PIRLO SCUOTE I SUOI

Juventus che è uscita sconfitta ieri sera dal Porto in Champions League e il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, ha analizzato così la partita ai microfoni di Juventus Tv: "L'approccio è cambiato dopo un minuto, perché quando prendi un gol così dopo un minuto di gioco mancano le sicurezze. I ragazzi si sono un po' abbattuti e loro hanno potuto fare la partita che volevano, chiudendosi e ripartendo. Fortunatamente siamo riusciti a rimettere in pista la gara di ritorno con il gol di Chiesa. Non avremmo dovuto giocare questo tipo di partita ed è un peccato, avremmo potuto fare meglio. Avevamo preparato una partita diversa, avremmo voluto attaccare la profondità sia con gli attaccanti che con gli esterni e avremmo dovuto far girare più velocemente la palla, perché loro si stringevano bene, ma lasciavano spazio sulle fasce. Rimanendo in mezzo invece, con 11 avversari dietro la linea della palla, diventa tutto più difficile".

Anche Chiesa ha commentato la sconfitta: "Non abbiamo approcciato bene alla partita e si è messa subito in salita: in Champions appena cala la concentrazione ti puniscono e abbiamo preso gol nei primi secondi. Abbiamo, però, fatto gol e questo ci dà forza e carica per il ritorno. Dovremo giocarci tutto in casa e sarà sicuramente un'altra partita e un'altra Juve".