Parla la famiglia Bonucci, il fratello: “Ero io il più forte”

Leonardo Bonucci, attualmente impegnato agli Europei, torna sotto i riflettori. Sky Sport ha intervistato la famiglia del difensore bianconero, raccogliendo aneddoti e retroscena interessanti sul diciannove. Parla il fratello Riccardo, ex...

Parla il fratello Riccardo, ex calciatore: "Ero io quello più forte secondo gli addetti ai lavori. Leonardo era un attaccante, con il passare degli anni gli allenatori della Viterbese lo hanno portato a fare il difensore centrale. Il calcio vive di momenti e scelte. Io ho fatto scelte sbagliate e mi sono trovato in al posto sbagliato nel momento sbagliato. Ho avuto anche 7 infortuni. Ho accettato una squadra che poi non ha mantenuto la categoria, potevo scegliere squadre che hanno fatto un percorso migliore".