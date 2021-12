Pareggio dell’Under 19 a Pescara

L'under 19 pareggia

redazionejuvenews

L'Under 19 bianconera pareggia in trasferta contro il Pescara. Di seguito riportiamo la cronaca ufficiale del match direttamente dal sito web della Juve: "La prima frazione stenta a decollare e lo 0-0 che accompagna le due squadre negli spogliatoi al duplice fischio ne è la conferma. Il Pescara nella prima parte di parziale si affaccia dalle parti di Scaglia con Colarelli, Kuqi e Delle Monache, ma senza mai riuscire a centrare lo specchio della porta. La reazione bianconera arriva nella seconda metà della prima frazione con un tiro-cross di Savona, ma soprattutto con un insidioso diagonale di Cerri che termina di poco largo alla destra di Lucatelli. Ed è proprio il portiere della formazione abruzzese uno dei protagonisti di questo inizio di match, non per qualche parata in particolare, ma per uno scontro con Turco che costringe l’attaccante bianconero a lasciare il campo dopo appena venti minuti di gioco.

Anche il secondo tempo non parte su ritmi troppo elevati. C’è tanta intensità in mezzo al campo, ma le occasioni da gol stentano ancora ad arrivare. In queste partite bisogna cercare di capitalizzare al massimo le situazioni favorevoli ed è ciò che riesce a fare nel migliore modo possibile proprio Mbangula, chiamato a sostituire nel corso del primo parziale proprio Turco. Al minuto 67, dunque, cambia il risultato: il numero 25 trasforma in oro uno dei tanti passaggi illuminanti di Bonetti saltando con agilità Lucatelli e depositando in porta il pallone, 0-1.

La gara sembra in discesa per i bianconeri, ma al 74’ arriva un campanello d’allarme non indifferente: Amer Mehic sovrasta tutti di testa e centra in pieno la traversa. Sulle palle inattive gli abruzzesi dimostrano di essere avversari scomodi e non è un caso che la beffa per la Juve arrivi al 90’ proprio su un altro colpo di testa, questa volta di Sakho. Nel recupero la squadra di Mister Bonatti prova a tornare avanti nel punteggio, ma non è sufficiente. La sfida contro il Pescara finisce 1-1". (juventus.com)