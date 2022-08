Juve, una rivale per Paredes: possibile inserimento della Roma

Il centrocampista argentino è il primo nome per la squadra bianconera, ma i giallorossi si sono interessati dopo l'infortunio di Wijnaldum

redazionejuvenews

Il mercato è dinamico e trattative e obiettivi possono cambiare da un giorno all'altro. Ieri per la Roma è stata una serata molto amara. La squadra giallorossa infatti ha perso uno dei suoi grandi colpi di questa sessione: Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese, in seguito al trauma subito in un contrasto avvenuto in allenamento, ha riportato la frattura composta della tibia destra. Il giocatore in queste ore sta riflettendo se optare per un intervento chirurgico o meno, ma certamente non tornerà in campo in Serie A prima del 2023. Una vera e propria tegola per la squadra di José Mourinho, che puntava molto sul giocatore arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain.

E proprio sull'asse tra Roma e Parigi potrebbe delinearsi un altro affare che va in contrasto con gli interessi della Juventus. Il club giallorosso infatti sembra intenzionato a tornare sul mercato per sopperire alla mancanza di Wijnaldum e uno dei nomi che interessano è quello di Leandro Paredes. Stando a quanto riferito da Claudio Raimondi, esperto di calciomercato di Sport Mediaset, il centrocampista argentino potrebbe essere una soluzione gradita per ovviare all'improvvisa emergenza. Per Paredes sarebbe un ritorno nella Capitale: la Roma lo prese in prestito nel 2014, per poi riscattarlo nell'anno successivo e mandarlo in prestito all'Empoli. Nel 2016 poi il ritorno in giallorosso, per poi essere ceduto a fine stagione allo Zenit San Pietroburgo.

Il giocatore è da tempo nel mirino della Juventus, che lo riterrebbe il tassello mancante del centrocampo. I bianconeri avevano un accordo di massima dal punto di vista economico con il giocatore, ma il mancato trasferimento di Adrien Rabiotal Manchester United ha rallentato l'operazione. Nonostante questo la pista rimane calda e Paredes è l'obiettivo numero uno per la mediana di Massimiliano Allegri e la Juve è in pole. Da oggi però ci sarà una possibile rivale nella trattativa: un fatto da non sottovalutare, visti i buoni rapporti fra Roma e Psg.