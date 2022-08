Paredes non convocato per il Tolosa. Galtier: “Ha un accordo con la Juve”

Paredes non sarà convocato in vista del match contro il Tolosa. Le parole dell'allenatore del PSG Galtier in conferenza stampa alla vigilia della partita

redazionejuvenews

La trattativa tra la Juve e Leandro Paredes sta prendendo sempre di più i contorni di una telenovela. L'argentino è ormai da mesi promesso sposo dei bianconeri, che però non riescono a chiudere la trattativa con il Paris Saint Germain. Il club francese, infatti, non vuole lasciar partire il giocatore con un semplice prestito con diritto di riscatto ma vorrebbe inserire l'opzione per l'obbligo. La Juve sta trattando ma l'impressione è che la trattativa si stia avviando finalmente verso la fumata bianca.

A confermare la trattativa in stato avanzato ci ha pensato oggi l'allenatore del PSG Galtier, che in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tolosa ha rivelato: “Leandro Paredes non farà parte del gruppo per la trasferta di Tolosa. Ha trovato un accordo con la Juventus, la sua testa è già lì anche se è ancora un giocatore del PSG. Ho preso la decisione di non convocarlo”. L'argentino ha già la testa alla Juventus e non sarà quindi convocato. Un segnalo chiaro ed evidente di come la trattativa sia ormai alle fasi finali. Mancano poco più di 48 ore alla fine del calciomercato, il tempo scorre.

Ma il PSG non è in trattativa soltanto con la Juve, ma con molti altri club di Serie A. Il Napoli, infatti, vorrebbe acquistare Navas e si prepara a cedere Fabian Ruiz. Su di loro Galtier ha aggiunto: “Navas? Ad oggi è un portiere del PSG e sarà in gruppo domani. Per Fabian dobbiamo aspettare, non è ancora ufficiale. Il club ci sta lavorando”. L'Inter è invece stata a lungo in contatto con i parigini per la cessione di Skriniar, anche se ormai la pista sembra essersi raffreddata. “Non posso dirvi che è finita con lui - ha rivelato Galtier. Lo abbiamo seguito per molto tempo e la trattativa con l’Inter è stata difficile. Ma mancano ancora 48 ore alla chiusura del mercato”.