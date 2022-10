Paredes: “Non possiamo sbagliare, sto arrivando al 100%”

Ilgiocatore dei bianconeri ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita che vedrà la Juventus scendere in campo allo Stadium contro il Maccabi

La Juventus sta per scendere in campo contro il Maccabi Haifa nella partita valevole per la terza giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. A pochi minuti dal fischio d'inizio, il calciatore bianconero Leandro Paredes ha presentato la sfida.