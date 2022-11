Paredes: “Avevo bisogno di giocare per sentirmi bene fisicamente”

Il giocatore argentino ha parlato dopo la partita amichevole disputata dalla sua nazionale in vista dell'inizio del Mondiale in Qatar

I campionati sono andati in pausa per permettere la disputa del Mondiale in Qatar, che inizierà tra pochi giorni, con le Nazionali partecipanti che stano disputando le ultime amichevoli prima dell'inizio ufficiale della competizione. Ieri sera è toccato all'Argentina, la grande favorita con il Brasile del torneo, che ha vinto 5-0 nella gara contro gli Emirati Arabi: protagonisti della sfida sono stati i due juventini Di Maria, autore di una doppietta ed un assist, e Paredes, in campo per 75 minuti con grande autorità.

Il giocatore bianconero ha parlato dopo la partita, facendo il punto sulla sua situazione: "Ho finito bene, senza problemi. Mi ha fatto bene giocare quasi 80 minuti. Dopo l'infortunio ho giocato le ultime partite con la Juventus per arrivare a questa gara nel migliore dei modi e sono contento del risultato, del modo in cui abbiamo giocato e spero che arriveremo alla prima partita nella maniera migliore possibile. Avevo bisogno di questa gara per sapere come stavo, per sentirmi bene fisicamente quindi sono felice".

"Siamo tranquilli, sappiamo che la gente è ansiosa, anche noi lo eravamo, ma ora siamo tranquilli. Manca meno di una settimana e dobbiamo prepararci per fare una buona partita. Continueremo a cercare di fare quello che stiamo facendo. Siamo sulla strada giusta, continueremo a migliorare, questo è il nostro obiettivo. Fisicamente stiamo andando molto bene. Saremo al 100% per affrontare la prima partita nel migliore dei modi. Se si è solidi in difesa, con i giocatori che si hanno davanti c'è una grande possibilità di segnare. Cercheremo di continuare a fare del nostro meglio a livello difensivo, in modo che le persone davanti possano fare la differenza. Abbiamo una buona squadra, un ottimo allenatore, i tifosi sono felici e ci sostengono, e questo è importante per mantenere la nostra fiducia".