Paratici: “Raggiunti i nostri obiettivi, con Conte parlo ogni giorno”

Il bilancio: "Il mercato di gennaio ogni volta non è semplice perché, prima di tutto, non puoi scegliere in tutto il mercato perché molti giocatori non sono disponibili visto che stanno giocando, perché l’altro club non è felice di vendere il giocatore . A volte puoi raggiungere i tuoi obiettivi, quindi siamo felici di aver raggiunto i nostri. Abbiamo aggiunto due giocatori internazionali alla nostra squadra. Non vogliamo ingaggiare giocatori solo perché dobbiamo o perché siamo sotto pressione per farlo. Non è il nostro stile".