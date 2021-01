Paratici continua a seguire un top player per l’attacco

TORINO – Il calciomercato sta entrando sempre di più nel vivo e in queste ore stanno circolando nuove voci di possibili colpi incredibili. Come sempre, anche in questa finestra la Juventus vuole essere protagonista assoluta delle trattative, con alcune operazioni che sono già state avviate. Il primo colpo della Vecchia Signora, però, è stato messo a segno in prospettiva, con l’acquisto di Nicolò Rovella, girato di nuovo in prestito per 18 mesi al Genoa. Inoltre, la Juve è alla ricerca di un rinforzo sul fronte offensivo, dove, dopo l’infortunio di Paulo Dybala, sta vivendo una vera e propria emergenza. Il Chief Football Officer Fabio Paratici si è messo dunque al lavoro, per trovare il profilo adatto alla squadra di Andrea Pirlo.

Tuttavia, anche in questo fronte la società sembra ragionare in prospettiva. Al momento, nonostante alcuni contatti con diversi giocatori del nostro campionato, nessun accordo è stato raggiunto e nessuna nuova punta è arrivata alla Continassa. Inoltre, il pallino del direttore bianconero è un obiettivo che, per costi e tempistiche, non può essere preso in considerazione per gennaio.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, Paratici sta continuando a seguire Mauro Icardi per l'attacco della Juventus. L'ex capitano dell'Inter si trova attualmente tra le fila del Paris Saint Germain, ma rimane sempre un osservato speciale da parte della Vecchia Signora. Per il momento, tuttavia, non sembra possibile imbastire una trattativa con il club transalpino e, per questo, il CFO bianconero sta lavorando per avviare le operazioni in estate. Maurito, dunque, potrebbe arrivare a Torino nella prossima sessione di mercato: un top player per il fronte offensivo della Juve.